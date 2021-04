Quintana critica a la UE y dice que italianos, alemanes e ingleses dieron "plata" a Áñez

Cargando...

La Paz, Bolivia

El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sostuvo este lunes que la Unión Europea (UE), en particular italianos, alemanes e ingleses, entregaron dinero a la expresidenta Jeanine Áñez, con el objetivo de establecer una "dictadura" en Bolivia.

Las declaraciones del que fuera hombre fuerte del exmandatario Evo Morales, se dio durante una reunión con autoridades electas del MAS por el departamento de La Paz, a tiempo de referirse a los sucesos del 2019.

El exministro se pronunció respecto a la sesión del Parlamento Europeo, donde este jueves se tratará el tema de Jeanine Añez y su detención. Consideró que el Parlamento Europeo se pronunciará a favor de Añez, condenando violación de derechos humanos y subordinación de la justicia al Poder Ejecutivo.

"La Unión Europea le dio un apoyo categórico a la Añez, le dio plata, los italianos le dieron plata, le dieron plata los alemanes, le dieron plata los ingleses, prácticamente le dieron facultades para que instale la dictadura, el Estado policial en Bolivia", aseveró Quintana.

Rechazó que el ente europeo pueda ponerse del lado de Añez y tal vez pida un trato justo para ella. "A nosotros nos masacraron, nos hicieron desaparecer, no balearon y no dijeron nada lo de la Unión Europea, porque los indios no cuentan para ellos", sostuvo.

Juan Ramón Quintana señaló que Estados Unidos y la UE son enemigos del proyecto del MAS, porque es de carácter anticapitalista y anticolonialista.

También criticó a la Iglesia y llamó a las autoridades electas por el MAS que no sean "rebaño". Comparó a la jerarquía de la Iglesia con la que, según afirmó, apoyó a la dictadura de Hugo Banzer.

Anteriormente, desde sectores del MAS ya se acusó a la Unión Europea de financiar los hechos de 2019, ante lo cual el organismo respondió que su misión se centró en haber participado de la "mediación" a la crisis política de 2019 y 2020.