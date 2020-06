Rafael Quispe da negativo a prueba de coronavirus

Mediante una publicación en las redes sociales Rafael Quispe dio a conocer que su prueba de coronavirus dio negativo.

El actual director General de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, aseveró que tener un problema de salud.

"No encuentro clínica para atender mis dolencias. Pero me preocupa de no ser yo (otra) sería otra la historia", aseveró.