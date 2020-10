Cargando...

La Paz, Bolivia

El Tribunal Primero Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz, reactivó el juicio oral contra el viceministro de Descolonización, Rafael Quispe, por el caso de presunto acoso político y violencia iniciado por la excandidata a la Gobernación de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipa Huanca.

"En mérito al comunicado de fecha 13 de octubre de 2020 emitido por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se señala audiencia de prosecución de juicio oral, para el día 16 de noviembre de 2020 a horas 09.00, debiendo constituirse en Plataforma Virtual Blackborad", refiere la disposición del juez Iván Perales, presidente del Tribunal Primero Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer.

El Tribunal citó a todas las partes del caso para que se hagan presentes en la audiencia con sus respectivos abogados y todas las pruebas ofrecidas; advirtió que se declarará por agotada la prueba ofrecida si hubiera alguna ausencia.

Al respecto, Rafael Quispe dijo que esta medida y otros procesos anunciados contra las actuales autoridades de Gobierno reflejan el inicio de la persecución política del MAS. Refirió que no escapará y está dispuesto a someterse a la justicia.

"En esa prosecución de juicio oral solamente hay dos o tres audiencias y se dictará la sentencia en mi contra. Quiero decirle al pueblo bolivianos que yo no me voy a escapar, no me voy a ir del país, si por defender a mi patria, la democracia y la libertad tengo que ir preso a Chonchocoro, no hay ningún problema, estoy dispuesto a ir, porque no he robado, no he asaltado, no hice nada (irregular), lo que he hecho es denunciar la corrupción", manifestó la autoridad.

Quispe calificó que esta medida impulsada por el MAS solo busca intimidar y perseguir a quienes piensan diferente.