Reiniciarán los trabajos en la línea verde del Tren Metropolitano

Cochabamba, Bolivia

Este viernes, se reiniciarán los trabajos de la línea verde del Tren Metropolitano. Hoy, el alcalde de Quillacollo y la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF) firmaron un acuerdo para continuar con las obras hasta Sipe Sipe.

El convenio abarca la construcción de un colector de agua que demandará una inversión de más de 7 millones, monto que debe ser gestionado por el gobierno.

También aseguraron que el reinicio de obras está coordinado con los vecinos para que no existan trabas en la ejecución de los proyectos.

En la reunión, participó un grupo de vecinos del Distrito 4. Desde la UTF, aseguraron que se cumplirán todos los acuerdos.

En este contexto, el grupo de vecinos del Distrito 4 que se reunió con la UTF para solucionar el conflicto de falta de obras en la línea verde, desconocieron a Johnny Gumucio como dirigente y dicen que no los representa más. También señalaron que solo dos OTB se movilizan.

A su vez, Gumucio dijo que no fueron convocados a la reunión con la UTF y aseguró que fue elegido legítimamente por sus bases.

"Me han elegido presidente 36 OTB en el distrito. De la misma manera, me ha tocado otro escenario, que ha sido Control Social, donde los 15 distritos y agrarios me han elegido como presidente", dijo el dirigente y dejó en claro que los vecinos continuarán movilizados hasta que la UTF se reúna con su sector. "Se lo ha manifestado una y varias veces, hasta que el ministro de Obras Públicas no venga y se retracte de que nosotros hemos hecho este tema político, además que desconoce a las autoridades de territorio, no vamos a levantar las medidas", enfatizó.