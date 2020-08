Relato de Boris Mina sobre la muerte de Betsabé y su huida

Cochabamba, Bolivia

Adán Boris Mina A. el acusado de la muerte de Betsabé Mara Alacia, en sus primeras declaraciones admitió haber quemado el cuerpo de la joven en la Maica, pero negó haberle disparado, e indicó que ella misma se dio el tiro en la cabeza, por error.

“Salí del baño y me empezó a increpar de los mensajes (…), me dijo que yo estaba con otra y que se iba a ir. Yo la detuve y le dije que no se vaya que hablemos (…) Y agarré mi arma y le di, de ahí seguíamos discutiendo y ella se asustó (…) Agarró el arma lo puso en su sien derecha y percutó”, es parte del relato de Boris Mina.

El acusado se sometió a un juicio abreviado, lo cual es tomado como una admisión de culpa en opinión de los administradores de justicia. La audiencia virtual se realizó alrededor de las 10:00 de este domingo 24 de agosto.

El escalofriante relato continúa, Mina después de haber quemado y dejado el cuerpo de Betsabé en la zona de la Maica, cuenta que pretendía escapar a Brasil, señaló que se tuvo que esconder en un alojamiento en Montero.

“Fui a mi trabajo, me cambié, saque mi vehículo sin rumbo. Me fui quería salir del departamento, pero estaba todo cerrado las carreteras. Me fui a tomar en mi vehículo, estaba por yacimientos arriba, como no había paso pare en una tienda y compré un casa real (…)”, continúa.