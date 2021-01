Rescate de policías a un can atrapado en una torrentera se hizo viral

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Ocurrió la mañana de este martes 5 de enero, en el canal de la calle Jaime Mendoza, dos policías de la EPI Norte no dudaron en rescatar a un can que había caído al lugar y no podía salir.

Uno de los efectivos baja y el perro atemorizado intentó morderlo, segundos después se gana la confianza del can, lo levanta entre sus brazos y con ayuda de su compañero, junto a otro joven lograron logran sacarlo del lugar, mientras su compañero de cuatro patas espera por él para irse juntos.

“Al ver que el un perrito estaba desesperado al borde de la torrentera, fuimos a ver que sucedía, entonces vimos que su compañero había quedado atrapado. Es normal que reaccionará así, cuando no conocen a las personas tienen miedo por eso me ladró, porque no tienen cómo comunicarse con los humanos”, contó el subteniente Arispe.

Los policías son el Subteniente Elíseo Arispe Vargas y el Cabo Joaquín Chura Serpa fueron felicitados por el Ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio.