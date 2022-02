Revelan que perros habrían desmembrado a Dylan; su familia duda y pide investigación

La Paz

La fiscal Dubraska Jordán, aclaró que no habría en este caso la figura de descuartizamiento, por lo que agregó que Dylan Quispe de 24 años, hallado desmembrado cerca al bosquecillo de Pura Pura, habría sido depredado por canes.

“No habría la figura de descuartizamiento, se aclara. Sería por la depredación canina, es decir, no existen cortes irregulares”, manifestó Jordán.

Por su parte, Evelin Quispe, hermana de Dylan, pidió justicia afirma que existen muchos elementos irregulares, que no coinciden con la recolección de las partes halladas de su hermano.

“Son muchas cosas que están sueltas, muchas cosas que no tienen explicación, lo que nos lleva a pensar que no es como lo está mencionando la policía, como un suicidio, quizás haya alguien detrás de todo esto, porque es muy complicado que un perro desgarré el hueso humano, porque es la parte del cuello lo que le falta a mi hermano y no hay esa parte”, manifestó la hermana de Dylan.