Ricky Martin publica foto usando uñas acrílicas y manda poderoso mensaje

Ricky Martin ha provocado tremendo revuelo en su cuenta de Instagram con una reciente fotografía que ha publicado por la celebración del mes del orgullo donde se le ve luciendo sus manos con uñas acrílicas.

El cantante boricua se apareció en un par de imágenes donde se le ve lucir alargadas uñas en color blanco y distintos diseños, logrando las reacciones instantáneas por parte de los usuarios de la red social, en la publicación que ya acumula más de 917 mil me gusta.

Pero lo más impactante no fue la foto, sino el poderoso mensaje, donde deja en evidencia que tanto el como su esposo el artista Jwan Yosef continúan sufriendo discriminación y homofobia, luego de que fueran la portada de revista de una publicación para la celebración del Día del Padre.

“Hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable… Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista Cap 74024″, inició su mensaje dirigido a sus millones de seguidores.

“Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva“, continuó expresando.

Martin aclara que no le ha preocupado el perder seguidores en la red social, si no el temor de que aun en el año 2021, sintió nuevamente ese temor y miedo que lo ha paralizado antes de hablar años atrás sobre su orientación sexual.

Pero dijo sentirse inspirado a seguir luchando por la aceptación, “Me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación“, expresó.

“A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor“, finalizó.