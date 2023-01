Calvo: "El Gobierno actúa con resentimiento y de manera dictatorial, Santa Cruz no lo permitirá"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, señaló que "el Gobierno actúa con resentimiento y de manera dictatorial, Santa Cruz no lo permitirá".

Lamentó que por sexto día el Gobierno no escucha a Santa Cruz, nosotros queremos vivir en libertad y democracia, que se actué legalmente pero no en la forma que lo hacen ellos, usando autoridades, fiscales y jueces quedando bien con las hordas irregulares. Sin embrago, dijo que “Lucho Arce no da la cara en Bolivia”.

Lo señaló de ser el responsable de “la violencia, persecución, abuso, terrorismo, además que usan los recursos en la compra de gases para la represión, con vehículos de dudosa procedencia para hacer autoatentados, para borrar la corrupción y para hacerse las víctimas”.

"La población está en alerta y desnudando los actos delincuenciales que el gobierno está haciendo, eso es lo que les da rabia”, remarcó.

A pesar de estos conflictos aseguró que Bolivia está despertando y se está uniendo. Al tiempo de anunciar una reunión para mañana miércoles con los líderes cívicos del país, donde se trazarán nuevas medidas frente a la situación convulsionada que atraviesa Santa Cruz desde el 28 de diciembre por la aprehensión de su gobernador.

