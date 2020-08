17/08/2020 - 12:24

Nacionales

Sahonero respecto a Covid-19: “Uno de los departamentos más dañados va a ser La Paz”

“No sean cuidado, no se han controlado, no han hecho ninguna medida de bioseguridad en todo este manejo social totalmente desadaptado a las circunstancias va hacer que los casos estén tal vez a niveles que no se los pueda controlar” aseveró el asesor Técnico del Ministerio de Salud, Rene Sahonero.