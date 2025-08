Samuel Doria Medina inicia cierres de campaña en Oruro y Potosí con caminatas y diálogo directo

Alianza Unidad, liderada por Samuel Doria Medina y José Luis Lupo, inició una serie de cierres de campaña poco convencionales. La estrategia busca acercarse a la ciudadanía desde lo cotidiano y directo, dejando de lado las concentraciones masivas tradicionales.

Los primeros departamentos en experimentar esta nueva forma de campaña fueron Oruro y Potosí, donde los candidatos recorrieron calles, barrios y casas, en una estrategia que han denominado "puerta a puerta", escuchando las preocupaciones de la gente y compartiendo personalmente sus propuestas, a tan solo 13 días de las elecciones nacionales.

“Queremos hacer actos que tengan significado, que no solo nos animen a nosotros durante los últimos días de campaña, sino que permitan a los ciudadanos verse representados en nuestra propuesta y nuestra movilización política”, declaró Samuel Doria Medina durante su paso por Oruro.

El candidato a la presidencia subrayó que este enfoque responde a su identidad como empresario y no como político tradicional. Señaló que su intención es centrar la campaña en las ideas, no en las demostraciones de fuerza.

“Yo soy un empresario, no un político profesional, y tengo otra forma de ver las cosas. No me interesa poner en el centro los ‘músculos’, por decirlo así, es decir, la capacidad de reunir gente, sino nuestra ‘cabeza’, esto es, la propuesta que tenemos”, expresó Doria Medina.

Tras las visitas a Oruro y Potosí, el siguiente destino será Sucre, donde Doria Medina estará presente durante las celebraciones por el bicentenario de Bolivia, el próximo 6 de agosto. La gira continuará por otras ciudades y culminará el 13 de agosto en La Paz, donde se dará por finalizada la campaña con la difusión del plan denominado “100 días, cara…”.

