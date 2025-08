Santa Cruz: Trabajadores del Sedcam toman la tranca en el km 17 exigiendo pagos al Gobierno nacional

Trabajadores del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) de Santa Cruz tomaron este lunes la tranca del kilómetro 17 al norte, por donde circulan vehículos hacia localidades como Warnes y Montero, y la conexión con Cochabamba. La medida de presión, según los manifestantes, se debe al retraso en los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda, que adeuda pagos correspondientes a cuatro meses.

Los trabajadores, que pidieron disculpas a la población por la interrupción, afirmaron que la falta de recursos ha paralizado el mantenimiento de las vías en las 15 provincias del departamento. "Ya no tenemos para diésel, no tenemos para llantas, no tenemos para batería", manifestó uno de los voceros. Esta situación, además de afectar el trabajo diario, los preocupa de cara a la temporada de sequía e incendios, en la que el Sedcam suele colaborar con el Ministerio de Defensa.

"Los caminos ya están en mal estado y las provincias y comunidades están anunciando paros, lo que nos tiene muy preocupados", aseguró el representante, quien añadió que el grupo de 400 trabajadores intensificará las medidas de protesta si el Gobierno central no atiende sus demandas. El vocero también sugirió que podría haber "malversaciones de fondos" en el manejo de los recursos de los peajes.

