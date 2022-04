Se cumple paro de 72 horas del personal de la Caja Nacional de Salud

La Paz, Bolivia

Este miércoles la ciudad de La Paz amaneció bloqueada y con marchas, los movilizados dicen que no tuvieron respuesta por parte del gobierno al exigir la renuncia del gerente general de la Caja Nacional, es por eso que radicalizaron sus medidas a nivel nacional.

“El único punto la destitución del gerente general actual, no es una voz única o válida para los trabajadores de salud, porque nos está llevando a la quiebra, no vamos a conversar nada con el gerente y no es un punto negociable su salida”, manifestó el representante de los movilizados.