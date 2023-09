¡Se lanzó del auto en movimiento para salvarse! Taxista fue apuñalado por su pasajero

Santa Cruz, Bolivia

El hecho ocurrió durante la noche de este lunes 18 de septiembre en la zona Los Lotes de la ciudad de Santa Cruz, el conductor del taxi recibió un pasajero y emprendió su marcha.

Poco después y repentinamente el pasajero empezó a atacarlo con un cuchillo, recibió varias puñaladas y se defendió como pudo.

“El pasajero me empezó a apuñalar, colocó el cuchillo por mi cuello, quiso cortarme, yo me lancé por que el tipo no paraba de atacarme, me caí al suelo y se llevó mi auto”, relata la víctima.