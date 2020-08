Se podrá votar en las elecciones hasta con cédulas de identidad caducadas desde febrero

Cargando...



Esta determinación fue asumida porque muchas personas no pudieron actualizar su documento de identidad en las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip) por las restricciones aplicadas para tratar de contener una mayor propagación del coronavirus.



"Por lo tanto, los documentos de identidad que han vencido en 2020 podrán ser presentados para votar, si una persona tiene su carnet que ha vencido en junio, marzo o febrero de este año, puede llevarlo para votar; esta opción está abierta para los ciudadanos justamente con el objetivo de que no existan aglomeraciones en el Segip", dijo el presidente del TSE, Salvador Romero, en contacto con radio Cepra.



También confirmó que las personas mayores a 70 años no están obligadas a acudir a las urnas el día de las elecciones, como establecen las normas electorales, pero si desean emitir su voto están en todo su derecho, porque las próximas elecciones se realizarán con la aplicación de una serie de medidas de bioseguridad.



En ese sentido, el TSE trabaja para garantizar la realización de las elecciones sin generar muchas aglomeraciones de personas y para ello se determinó dividir a los electores en dos grupos.



El primer grupo de personas, con cédulas de identidad con terminación en 0, 1, 2, 3 y 4, podrá ir a las urnas desde las 08.00 hasta las 12.30; y el segundo grupo, con la terminación numérica 5, 6, 7, 8 y 9, acudirá a los recintos de 12.30 a 17.00 horas.