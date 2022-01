Se salvaron del accidente y hoy viven para contarlo: las historias de Bladimir y Rosaura

Kami, Cochabamba

El accidente de un bus en la carretera entre Kami, un centro minero en la provincia Independencia, y Cochabamba, que sucedió el sábado pasado, dejó 11 personas fallecidos y 26 heridos, que salvaron su vida de milagro pues el vehículo se embarrancó más de 400 kilómetros.

Entre los sobrevivientes está Bladimir Ajata, un minero que resultó con serias heridas en la cabeza y tuvo que esperar varias horas para ser trasladado a un hospital en la ciudad. El viernes era su último día en Kami, ya que decidió dejar la minería después de 28 años y dedicarse a su familia en Cochabamba.

"Yo cerré un poco mis ojos y de repente sentí que el bus dio una vuelta, me metí debajo del asiento y no recuerdo más", recordó Bladimir.

"Yo estoy en Cochabamba y él estaba retornando. Como ya iba a empezar las clases, estaba viniendo para estar con sus hijos. 'Ya me voy a venir a estar con ustedes', nos dijo. Ya no tenía que regresar", contó su esposa, preocupada por el dolor que sentía su pareja.

Luego, el ahora exminero fue trasladado a Cochabamba y la familia espera su recuperación total.

Fue a comprar material escolar y se salvó de milagro

Rosaura, una adolescente de 16 años, salió de Kami rumbo a Cochabamba para encontrarse con sus papás, comprar material escolar y alistarse para el inicio del año escolar. Sin embargo, el accidente interrumpió sus planes, pero solo momentáneamente, porque las heridas que sufrió son leves y su recuperación avanza.

"Yo le estaba esperando en Cochabamba. Por eso vino en la primera flota. Me llamó de otro celular y me enteré del accidente. Tiene heridas en la cabeza y en su cuerpo", contó el papá que no dudo en volver hasta Kami, luego de saber que su hija fue trasladada al centro de salud de la población.