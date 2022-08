"Se van a cuidar", el mensaje dejado por la adolescente que se arrojó del puente Beijing

Cochabamba, Bolivia

La mujer que se lanzó del distribuidor Beijing este lunes a mediodía es una adolescente de 17 años.

Cuando la menor estaba en lo alto del puente, fue vista por varios transeúntes y también guardias municipales de Seguridad Ciudadana que realizaban sus patrullajes rutinarios, que trataron de impedir el hecho, tanto gritándole que no lo haga como corriendo hacia ella.

Inmediatamente, fue trasladada al hospital de la Caja Nacional de Salud en una ambulancia.

Así la llevaron:

Minutos después llegó también un amigo de la joven. Contó que ella le había escrito despidiéndose justo antes de arrojarse desde el puente. También habría publicado un mensaje en sus redes sociales.

"Me había escrito un mensaje y mandado un audio. 'Te vas a cuidar', eso me dijo, 'Se van a cuidar', en el Facebook igual publicó eso. No sé qué le ha pasado", comentó el amigo.