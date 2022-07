Un hombre, ahogado por las deudas, intentó lanzarse desde el Distribuidor Beijing

Cochabamba, Bolivia

En horas de la madrugada vecinos reportaron que un hombre se encontraba sentado en la baranda del tercer nivel de Distribuidor Beijing, con la firme intención de quitarse la vida. Fueron personas que transitaban por el lugar quienes evitaron el fatal desenlace.

Las personas que estaban presentes en el lugar por todos los medios retuvieron al suicida, que asumió la decisión de quitarse la vida bajo efectos del alcohol. Le pedían que reconsidere su decisión, mientras evitaban que suba a la baranda y se arroje.

"Esta en un momento de desesperación, es joven me da mucha pena. Decía que quería morirse, que la vida no tenía sentido. Nosotros estábamos regresando del Aeropuerto, retorné con el vehículo y me bajé, porque se parece a mi hija no podía dejarlo así", contó una testigo.