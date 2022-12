"Si no nos transfiere la propiedad te violamos" le dijeron los avasalladores a la propietaria

Santa Cruz, Bolivia

La familia Kim se manifestó por los avasallamientos que están sufriendo en sus predios que funciona como un Centro Turístico, ubicado detrás de la refinería de Palmasola, la jornada de ayer dos de sus empleados fueron atacados brutalmente y otro fue secuestrado por varias horas.

"Me han agredido, intentaron asfixiarme, me amenazaron con matarme y me dijeron si no nos transfiere la propiedad te violamos", relató la propietaria Nancy Kim.