Sabios, fuertes y cariñosos: El homenaje a los que ya no están y dejaron grandes lecciones de vida

Con la llegada del Día del Padre, también se recuerda a aquellos que ya no están y que dejaron grandes lecciones de vida en sus seres queridos.

Artistas, creadores y comunicadores compartieron los momentos más significativos que vivieron con sus padres y abuelos, que en muchos casos, asumieron ese importante rol en la familia.

Trabajadores, cariñosos y fuertes, son algunas de las características que definieron a estos hombres que son celebrados en esta fecha.

"Soy hija de abuelos"

La diseñadora gráfica paceña Erika Aguilera contó que lo que más recuerda de su abuelito, quien la crio de pequeña, tenía que ver con un momento de complicidad entre ambos.

"Soy hija de abuelos. Mi abuelo me llevaba para que le acompañe a cobrar su renta y, en esas épocas, los abuelitos tenían que llenar una ficha con sus datos. Como algunos no veían o no podían escribir, me contrataban para que lo haga por ellos y me pagaban desde 50 centavos a 1 boliviano", detalló.

Pero no era por el dinero, era por lo que hacían después de ganarse sus pesitos.

"Salíamos felices rumbo a las salteñas, él con su renta y yo con mi recreo", agregó.

El recuerdo de su abuelo siempre estará con Erika. Foto: Pinterest.

"Un hombre recto"

"'Chiquita', me decía, y siempre me miraba con esos ojos que no veían. Cuando se acercaba el mediodía, prendía la radio de su cuarto, se sentaba al lado del aparato, apoyaba sus manos en su bastón y, erguido -porque no sabía que estaba encorvado-, escuchaba el informativo", recordó la comunicadora Patricia Cuarita, que reside en La Paz.

"Lo recuerdo ahí y veo sus manos con lunares: huesudos dedos largos, llenos de venas delgaditas. Sus uñas, pocas veces cortadas parejo, solían estar heridas por las mordeduras del cortauñas manejado en lo oscuro.

Don Juan era mi abuelo, un hombre recto, decía mi mamá. Yo supe siempre de sus virtudes y de su rectitud. Claro, hoy las puedo reconocer, y puedo amarlo más", agregó.

La canción que sonaba en la radio aún resuena en la memoria de Patricia.

"'Boquerón abandonado/sin comando ni refuerzo...', escucho silbar bajito al soldado boliviano, y se humedece mi memoria", complementó.

"Su fuerza era incomparable"

La artista y cantante cochabambina Marisol Díaz Vedia destacó la fuerza de su padre, Masico Díaz.

"Mi padre se casó a los quince años. Silencioso obrero enemigo de llunk'erío. Su fuerza incomparable le mereció el apodo de 'El Toro'", contó Marisol.

"Diez hijos le duraron los pulmones, la silicosis le arrebató muy pronto a sus compañeros de cuadrilla, él logró vivir hasta los gloriosos setenta y cinco", agregó Marisol sobre el hombre que le enseñó a no rendirse.

El padre de Marisol Díaz Vedia.

"Nunca puedo estar contigo"

Para la periodista y comunicadora paceña Mavi Ortiz Echazú los pocos momentos que podía pasar con su padre se convirtieron en un verdadero tesoro.

"Mi papá me llevaba al fútbol, aunque a ninguno de los dos nos interesaba mucho, pero era para charlar lejos del resto de la familia cruceña", contó.

En ese momento, ella vivía en La Paz y su padre en Santa Cruz, entonces, solo se podían ver durante las vacaciones, que se hacían cortas por todas las personas que tenía que visitar.

"'Vienes y nunca puedo estar contigo', decía él a modo de justificativo. Nos veíamos en las vacaciones", contó Ortiz.

"Me quedé con las ganas de decirle que no era un fracaso"

El artista plástico Gary Maidana, desde Santa Cruz, también recordó a su abuelo, quien lo crio como a un hijo. El momento que lo marcó por el resto de su vida fue cuando salió bachiller y el abuelo le conminó a tomar una decisión para su futuro, sin dejar de lado lo que a él le gustaba. Poco después, el hombre falleció.

"El recuerdo más bello y triste de la época con él es el día que me dijo que eligiera qué hacer de mi vida saliendo bachiller. Me quedaron grabadas sus palabras en mi mente: 'Yo ya cumplí, hasta aquí no más puedo', él ya estaba mayor y me propuso ir a la Normal de Tarija, a presentar el examen, pero yo no sabía ni hacer un buen dibujo, me sentía siempre a la sombra de mi hermano mayor, que en esa época dibujaba y yo no. Yo solo era el que tomaba malas decisiones", compartió.

Entonces, decidió postular a la Normal y "apostar por su futuro".

"Mi papá me despachó en una flota. Él, en toda su vida, siempre creyó que el estudio era lo que nos heredaba y era lo más importante. Pero yo no lo percibía así, solo deseaba ser egoísta y escapar de todo su supuesto control. Antes de partir, me preguntó si quería algo o ir al baño. Yo, abusivo, le exigí comida, no medía mis actos. Él me dijo que estudiara y que, si a futuro no quería estudiar, que haga lo que me guste. No le atendí lo que me decía", agregó.

Gary aprobó los difíciles exámenes prácticos y se preparaba para las últimas pruebas.

"El día del último examen, mi padre me llamó por la mañana para decirme que use mi cabeza y que me porte bien. Con esas recomendaciones, salieron los resultados y salí entre los tres primeros. Deseaba llamar a mi familia para que se sintieran orgullosos, además le callaría la boca a mi hermano. Llegando a la casa de mi tía, me esperaba con tristes noticias, pues mi papá estaba en coma por una caída", apuntó.

Entonces, decidió volver donde su padre, sin embargo, no tenía dinero, hasta conseguirlo pasaron las horas y le llegó la peor noticia.

"En el trayecto mi padre había fallecido. Me quedé con las ganas de decirle que no era un fracaso, que hice algo bien en la vida. Llegué al entierro. Recordé las palabras de mi padre de que haga lo que más me guste. Mi familia estaba orgullosa alentándome para ir a la Normal, pero pensaba en qué era lo que más me gustaba. Tomé valor y decidí no ir a la Normal. Mis hermanos y todos me dijeron que deshonraba la memoria de mi padre. Yo entendí, en ese momento, que mi padre murió y su legado era yo. Así, decidí estudiar Artes Plásticas", agregó.

Ese momento, definió su vida y todo fue gracias a su padre.

"Al enviarme a Tarija, él me hizo ver que tenía potencial para el arte. Así se inicio esto, ahora soy artista plástico y docente. No me arrepiento de la decisión que tomé porque sé que él estaría orgulloso que forjé mi camino y que, con ese pequeño incentivo, me hizo una persona que desea superarse y luchar cada día. Un papá intenta que seamos la mejor versión que ellos puedan ser. Ahora debo continuar y seguir", comentó como reflexión final.