Sigue la polémica sobre el Museo D'Orbigny: Culturas asegura que no se traslada y Alcaldía mantiene decisión del cambio de lugar

Cochabamba, Bolivia

El Ministerio de Culturas, a la cabeza de la ministra Sabina Orellana, realizó una inspección a los predios en los que se encuentra actualmente el Museo de Historia Natural Alcide D'Orbigny. Al finalizar, la autoridad dijo que no puede ser reubicado y manifestó que hay leyes nacionales que protegen este tipo de espacios.

Para esta cartera de Estado, la ley municipal que dispone el traslado del Museo es inconstitucional.

De acuerdo a la normativa citada por Orellana, la tuición del Museo, dado su nombramiento como patrimonio, es del Ministerio de Culturas, que queda a cargo de formular políticas de protección, conservación, promoción, difusión y registros de todos los componentes. Agregó que se responderá sobre ese aspecto desde la fecha en que fue posesionada, en noviembre de 2020, y analizará si asigna presupuesto para la conservación del espacio.

"Vamos a ver cuánto de presupuesto vamos a asignar o no y para qué. Necesitamos hacer análisis y evaluación. Por las demás instituciones no puedo responder porque cada una tiene responsabilidades. Vamos a coadyuvar según lo que dice la norma", apuntó.

A su vez, representantes de Control Social del Cercado, que estuvieron presentes en la inspección, insisten en que sí se debe mover al Museo porque la deteriorada infraestructura no puede albergar un espacio cultural de este tipo y menos actividades científicas.

Al respecto, el alcalde de Cochabamba lamentó que el traslado del Museo sea usado por ciertos sectores y señaló que su cambio de lugar así como la construcción del Palacio de Convenciones serán de beneficio para la ciudad.

La autoridad dijo que se tiene la propuesta de incluir al Museo dentro de la construcción del Centro de Convenciones.

"La casa es una construcción vieja, no un patrimonio. Cuando un lugar se declara patrimonio cultural se define dirección, coordenadas y no es el caso; es el contenido. Además, es un museo que pertenece a la Alcaldía y no entendemos cómo ha cambiado el nombre porque se llama 'Guillermo Urquidi' y no 'Alcide D'Orbigny', así se entregó", añadió.