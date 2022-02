Suspenden presentación de informe sobre Museo D'Orbigny por ausencia de la Ministra de Culturas

Cochabamba, Bolivia

Se convocó a una sesión de la Brigada de Asambleístas de Cochabamba para que la ministra de Culturas aborde el problema del Museo de Historia Natural Alcide D'Orbigny. Sin embargo, se suspendió por la inasistencia de la autoridad.

"Lastimosamente, la ministra 'fantasma' Sabina Orellana no vino a la sesión. No es la primera vez que las MAEs -Máximas Autoridades- no vienen a dar informes a la Brigada Parlamentaria. Consideramos, de forma unánime, que es una falta de respeto total al departamento que no vengan las autoridades competentes y pertinentes a abordar temas tan importantes para Cochabamba", indicó la diputada de Comunidad Ciudadana, Samanta Nogales.