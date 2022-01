Polémica: ¿Se debe o no trasladar el Museo Alcide D'Orbigny?

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El programa El Mañanero fue el escenario del encuentro entre dos especialistas en Patrimonio, uno a favor y otro en contra del traslado del Museo de Historia Natural Alcide D'Orbigny, polémica que preocupa a autoridades, activistas y población cochabambina.

Así, Freddy Camacho, ex Oficial Mayor de Cultura, indicó que la colección museística (que son más de 30 mil piezas) alojada en el Museo está de manera transitoria, como indica el convenio de 1997 entre la Universidad Mayor de San Simón, la Fundación para la Ciencia y la municipalidad, que además establece que el destino final es una infraestructura en el Jardín Botánico. Lo cual debe ser cumplido, al igual que el propósito de la expropiación, afirmó.

"Necesitamos que el Museo se abra porque está cerrado hace dos años, desde que comenzó la pandemia, porque las condiciones que tiene la infraestructura son deplorables, no es como para un Museo y la gente circule. Lo que se tiene en el Jardín Botánico es 5 veces más amplio y es un espacio a estrenar. La calidad de nuestros técnicos garantizará que el traslado se haga con el menor daño posible. El municipio por responsabilidad y para cuidar esa colección debe realizar el traslado. Legalmente no hay limitación al respecto. La ley 593, que lo declara patrimonio, no limita eso", aseguró.

Por su parte, Gustavo Siles, ex jefe de Patrimonio Territorial, reiteró que no se puede trasladar el Museo, siguiendo lo que dicta la Ley 530 de Patrimonio Cultural Boliviano, de 2014.

Cargando...

"En 25 años no se concretó el objetivo de la expropiación. En el transcurso de ese tiempo se publicó la Ley 530 que tiene un tratamiento específico sobre bienes muebles, inmuebles de valor tangible e intangible para su conservación, traslado, intervención y tratamiento y para quienes no cumplan existen responsabilidad civiles y penales. Entonces, las circunstancias han variado en estos 25 años. No es lo mismo que cuando el predio podía ser intervenido libremente que cuando ya tiene una declaratoria patrimonial, porque está protegido", explicó.

Siles agregó que a pesar de la demanda de reversión de la expropiación que hizo la familia Haas, la Ley 593 obliga a mantener el Museo en el lugar. En ese sentido, plantea que se pueda cuidar el patrimonio y, a la vez, construir el palacio de convenciones para cumplir ambas determinaciones legales.

Sobre el tema, Camacho detalla que la ley que declara patrimonio no a la casa ubicada en la calle Potosí esquina América, sino al Museo ubicado en el municipio del Cercado. Además, que empezar la construcción afectaría a las piezas que están en el Museo. "El informe de la Alcaldía para que se haga la Ley dice que 'el valor patrimonial del Museo esta en el contenido y no en el contenedor' y está firmado por el arquitecto Siles, entre otras personas. El informe final de la comisión dice: 'lo que se pretende proteger es el contenido existente en el Museo, lo cual reviste interés nacional", dijo mostrando el documento y que no se incluía la palabra "mueble". Igualmente, comentó que el Museo ya fue trasladado tres veces.