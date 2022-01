Concejo Municipal: "Podríamos perder el terreno sino se traslada el Museo D'Orbigny"

Cochabamba, Bolivia

La presidente del Concejo Municipal de Cochabamba, Marilyn Rivera, explicó -en entrevista con el programa El Mañanero- que el Museo Alcide D'Orbigny debe ser trasladado para la construcción del Centro de Convenciones, porque de lo contrario se perdería el terreno y volvería a sus dueños previos.

En la gestión 2021, los herederos de la familia Haas interpusieron una demanda de nulidad de la expropiación y reivindicación de los terrenos, que se extienden en 8930 metros cuadrados para recuperarlos, después de que en 1994 fueron expropiados por la Alcaldía. El predio tiene un valor actualmente de más de 10 millones de dólares.

Según el alegato de la familia Haas, no se cumplió con la necesidad y utilidad pública que fue fundamentada para la expropiación, que era la construcción del Centro de Convenciones. Agregan que, en todo caso, lo que hizo la Alcaldía fue entregar el predio expropiado en favor de la Universidad Mayor de San Simón y la Fundación para la Ciencia. Por tanto, lo que corresponde es dejar sin efecto la expropiación y reivindicar los derechos del terreno en su favor.

"En caso de que la Alcaldía no logre realizar de manera pronta y oportuna el traslado del Museo y la construcción del Centro de Convenciones, la familia Haas recuperará el terreno y se convertirá en propiedad privada, entonces los cochabambinos no podremos intervenir más en ninguna decisión sobre lo que pueda ocurrir al interior", agregó.

Rivera explicó que el miércoles pasado se realizó una inspección en el lugar y se evidenció que la casa nunca fue ambientada para ser Museo. En su momento, lo usaron para trasladar las piezas que actualmente se encuentran en su interior. La propuesta de la Alcaldía es trasladar todas las especies que hay actualmente en el Museo al Jardín Botánico, donde sí existe un espacio amplio, equipado y adecuado para su funcionamiento.

"Es una casa totalmente antigua que no cuenta con las condiciones para que funcione el Museo. Se está desplomando. Además, hace dos años que no funciona porque no se tienen las condiciones para que la gente ingrese", dijo la Concejal.