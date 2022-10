Sin dejar de lado las tradiciones, Cochabamba se alista para conmemorar Todos Santos

Cochabamba, Bolivia

A una semana del día de Todos Santos, que se recuerda cada 1° de noviembre, instituciones y la población cochabambina ultiman los detalles de la celebración siguiendo las tradiciones de la época.

Así, en el Cementerio General se realizan arreglos y mejoras de la infraestructura desde hace un mes.

El horario de ingreso del Cementerio es de 7:00 a 17:00. Sin embargo, esperan una gran cantidad de visitantes, por lo que el jueves se reunirán con autoridades del municipio para definir si amplían las horas de visita y otros temas.

Scott reiteró que está prohibido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas dentro del camposanto, así como el armado de mesas.

Además, los mariachis, cantantes, grupos musicales y rezadores que quieran ingresar al camposanto el próximo martes deberán tramitar un permiso específico, que se entrega de forma gratuita. El objetivo es brindar seguridad tanto al Cementerio como a los visitantes.

Ferias de Todos Santos en Cercado y Sacaba

A la vez, se instalan Ferias Tradicionales de Todos Santos tanto en Sacaba como en Cercado. Sin embargo, en el segundo municipio hay un conflicto, pues se planteó trasladar a los comerciantes a la zona de la Coronilla, pero un grupo lo rechaza y aseguran que permanecerán en la calle Brasil.

"Vamos a continuar mientras no nos hagan un mercado donde podamos ir y no estemos pidiendo cada año, estar por última vez. Las autoridades deben ver y elegir un mercado adecuado para estas ferias de Todos Santos. Sino, no nos vamos a mover. Nos vamos a quedar", comentó una comerciante.