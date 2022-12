SLIM registró 3 mil denuncias de violencia en 2022

Cochabamba, Bolivia

En lo que va del año, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) de Cochabamba recibieron más de 3 mil denuncias de violencia física y psicológica.

Sin embargo, se estima que la cifra es mucho más alta debido a la cantidad de víctimas de violencia que son presionadas para no hacer la denuncia o desistir.

"En realidad, las denuncias no vienen a ser un indicador total porque lamentablemente tenemos una incidencia muy alta de mujeres que deciden no denunciar, que están en desistimiento o que directamente nos llegan las conciliaciones hechas de manera externa. El Slim no concilia hechos de violencia física. Eso es lo que tenemos que lamentar", comentó Herrera.