SLIM repintó paredes de iglesias grafiteadas el martes

Cochabamba, Bolivia

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y luego de las marchas realizadas por colectivos feministas de lucha contra la violencia hacia la mujer, algunas personas grafitearon paredes de distintas iglesias en la ciudad de Cochabamba.

Posteriormente, funcionarios del SLIM, a la cabeza de Tatiana Herrera, repintaron la pared para que vuelva a su color blanco.

"Fue una circunstancia sumamente lamentable que se dio el Dia de la Mujer. Desde el SLIM y el Municipio respetamos todos los criterios valederos, pero no estamos para nada de acuerdo en este tipo de acciones que son totalmente violentas. No creo que hayan sido colectivos, debe ser otro sector, otra población que no se dan cuenta que el daño no es contra los curitas o el municipio, es contra la sociedad", aseveró Herrera.