Víctima de violencia fue rescatada por el SLIM y FELCV

Cochabamba, Bolivia

Durante la jornada de este martes 4 de enero personal de Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) procedieron a rescatar a una mujer que era víctima de violencia física y psicológica.

“Él me ha secuestrado”, dijo la víctima de 40 años, que se encontraba con su hija, de tres años, en condiciones precarias. Dijo que su concubino es violento y que no la dejaba salir de la casa.

“Quiero pedir pensión para mi bebé, yo he mantenido mi hogar (…) Se ha escapado, para que la defensoría no le diga nada, constantemente me amenaza, quiere llevárselo a mi hija”, contó.