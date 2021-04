Sosa: "No hay plata en las arcas del municipio para entregar bonos y tablets"

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

A pocos días que entregue el mando del timón, la alcaldesa interina del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, habló en exclusiva con el equipo de prensa de Notivisión en el que se refirió a distintos temas y sobre sus proyectos a futuro.

La alcaldesa aseguró que las arcas del municipio no cuentan con recursos como para entregar un bono de Bs. 350 y tablets a los estudiantes de primaria y secundaria. Dichas declaraciones se dan en torno a la propuesta que planteó Jhonny Fernández en su programa de gobierno durante la campaña política para las elecciones subnacionales.

"En el municipio no hay plata para tablets, no sé de dónde irán a sacar, irán a hacer modificaciones. Que usted tenga en la cacha ochenta millones para los bonos no existen, lo quiero decir así. No sé cómo lo harán, pero eso es un problema de las nuevas autoridades, yo no estaré criticando y el pueblo demandará lo que le ofrecieron", afirmó Sosa en entrevista con Notivisión.

Indicó que se mantendrá en la oposición y que reaccionará si Jhonny Fernández no cumple con lo que prometió durante la campaña, pues sostiene que las propuestas electorales que se dieron a la población son un mandato de ley.

Cargando...

"Por el momento hay que dejar a la autoridad que cumpla con sus planes de gobierno, yo me presto a cualquier colaboración desde mis oficinas, no como funcionaria pública", expresó.

Consultada sobre su futuro político, Angélica Sosa respondió que en el futuro no descartaría que se postule como candidata a gobernadora en Santa Cruz.

"Eso se verá en un futuro, estos años estaré tranquila trabajando desde las bases sociales que tenemos y con los municipios, el futuro lo definirá", dijo.

Mira la entrevista completa