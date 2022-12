Sosa: "Yo nunca me voy a achacar de algo que no hice"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

"Yo nunca me voy a achacar de algo que no hice, no me voy a someter a un procedimiento abreviado", palabras de Angélica Sosa, transmitidas por su abogado Jerjes Justiniano.

El jurista señaló que lamentablemente en Bolivia se utiliza la detención preventiva como un medio de chantaje, los fiscales meten preso a la gente para extorsionarla. "El claro ejemplo es lo que han hecho con Sandra Velarde, porque le han dicho que si ella firma el proceso abreviado se va a su casa", es un engaño, dijo Justiniano.

Además, resaltó que a su clienta no se le puede atribuir haber cometido daño económico porque no existe una auditoria que lo determina. Además no aparecen los 800 ítems fantasmas y por lo tanto, esta investigación no avanza y lo que es peor ya debería haberse presentando un requerimiento conclusivo, ya sea de acusación o de sobreseimiento. "Tomando en cuenta que ya se ha duplicado el plazo de esta etapa de investigación", aseguró Justiniano.

Cabe destacar que la exalcaldesa fue trasladada el lunes a la Caja Nacional de Salud (CNS) tras sufrir una descompensación al interior del penal de Palmasola.

Según el primer informe, la exautoridad municipal padece de problemas de corazón producto de las secuelas por el Covid-19, motivo por el cual permanecerá internada y con escolta policial.