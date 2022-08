"Soy inocente y sólo apliqué la ley", dijo la vocal Montaño acusada por liberar al feminicida Omar Ordóñez

Cochabamba, Bolivia

Cuarto intermedio en el juicio oral a la vocal Mirtha Montaño, que está acusada por incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia, prevaricato en el marco de las investigaciones por la liberación y fuga de Omar Alejandro Ordoñez Arias, feminicida condenado a 30 años de cárcel.

"Pese que al Tribunal que me estoy presentando no es nada imparcial, tomando en cuenta que la senadora Patricia Arce, que forma parte de la acusación de forma particular y es amiga íntima de uno de los jueces técnicos del Tribunal de sentencia N° 3 que me está juzgando, esa es la situación real en la que yo me encuentro", declaró a los medios Montaño.