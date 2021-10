La Paz, Bolivia

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, se refirió a la muerte de un interno de 27 años del penal de Chonchocoro que tenía mandamiento de libertad a pocos días de su muerte y advirtió que presumen que hubo “torturas” contra la víctima.

Régimen Penitenciario respondió a la denuncia de sus familiares y aseguró que se someterán con sanciones a los responsables de la muerte de este joven, ocurrida en el interior de una celda carcelaria.

Familiares de la víctima denuncian de forma pública que el cuerpo del joven presentaba contusiones en varias partes del cuerpo: 13 costillas rotas y Traumatismo Encéfalo Craneal (TEC) que le causó la muerte.

La familia denunció que Christofer sufrió violaciones y estaba amenazado de muerte por sus compañeros de celda. Una de las tías contó que solo faltaba un trámite de Bs 200 para que Condori deje el penal que está en Viacha.

"Me pidió Bs 200, y yo le dije que no tenía en ese momento, pero que iba a conseguir, después me entero de que estaba muerto", contó entre lágrimas la cuñada de la víctima.

El padre lamentó que su hijo había recibido mandamiento de libertad, pero necesitaba 200 bolivianos para completar el trámite de su liberación y no contaban con los recursos necesarios.

“Mi hermano me llamaba, decía ‘me quieren matar, me han intentado matar varias veces’, yo no le he hecho caso. Los mismos internos dice que en el pasillo lo agarraron”, declaró el hermano de la víctima a otro medio.