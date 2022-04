Suicidio en el Centro Cometa: “El cadáver no tenía ojos ni lengua”

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La familia del menor de 16 años, que se suicidó en el Centro de Infractores “Cometa” denunció que el adolescente fue golpeado y que les entregaron el cadáver sin ojos y lengua.

Los familiares denunciaron que el cuerpo sin vida del adolescente presenta hematomas por todo el cuerpo. “Mi primo no se ha suicidado, tiene marcas en todo el cuerpo, no por suicidio sino por golpes. Su cuerpo no tiene órganos”, declaró la prima.

El menor habría intentado escapar en dos ocasiones, la primera hace dos meses y la última el viernes, pero fue descubierto y puesto en aislamiento donde se quitó la vida ahorcándose con el cordón de su canguro.

Centro de Infractores de "Cometa".

“No puede aparecer de la noche a la mañana muerto mi hijo, lo único que quiero es justicia, pido que aclare todo lo que ha pasado. Su cara está hinchada, no es mi hijo lo que me han entregado y lo han vaciado, como carniceros, como si fuera un perro”, declaró la madre.

Los familiares exigen una investigación del caso, porque denuncian que se habrían registrado muchas irregularidades en el centro, aseguran que no se hizo presente la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

El Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Cnl. Ronald Tapia, aseguró que se investiga el caso del menor que se suicidó en el Centro de Infractores “Cometa”.

“Como FELCC estamos investigando la muerte de esta persona, al momento las características del hecho nos hace presumir de que se trata de un suicidio. De todo modos no se tiene una denuncia formal por parte de los padres (…) Si hubieron abusos corresponde a otras instancias confirmar eso”, señaló Tapia.

Sin embargo señaló que el menor dejó un mensaje póstumo en la pared antes de quitarse la vida, donde se despide de la mamá y una muchacha, de acuerdo al jefe policial el contenido sería de carácter sentimental.