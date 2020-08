Película mexicana: “COMETA, él, su perro y su mundo”, la triste historia de un perro callejero

Cargando...

El Director y Productor de largo metrajes en México, Leonardo Arturo, en entrevista con El Mañanero relato detalles de su película denominada: “COMETA, él, su perro y su mundo”. Basada en una historia de la vida real, esta sería la primera película en México sobre mascotas y sus adopciones.

“Hace algunos años recogí de la calle a un perrito el cual se llama Bowid, el cual vive conmigo actualmente y bueno ahí empecé a escribir como varias cosas que le iban pasando a él…”, relato el director y productor.

Arturo relato que esta película fue inspirada en la vivencia del ahora su mascota y compañero de vida Bowid que fue rescatado de la calle, el cual tenía muchos miedos y hasta estaba a punto de perder una patita. Señalo que esta es tan solo una de las tantas historias de perros que son abandonados en la calle y que muchas veces no llegan a tener un final feliz.

El tráiler de esta película relata la historia de un cachorro que es adoptado desde pequeño por una familia, pero que a medida que crece sufre maltratado por parte de sus dueños. Posteriormente el animalito deja el hogar y se vuelve un perro callejero que es adoptado por una persona que intentara sanar sus heridas internas y externas.

Adelanto que está prevista la realización de una segunda parte de esta sensible historia y que algunas de las escenas podrían ser grabadas en Bolivia.

“La segunda parte que no es continuación de esta historia, que son tres historias completamente distintas, en su momento me tocó ver como videos de turismo de allá de Bolivia y me gustó muchísimo un par de locaciones, que me gustaría ir a ver. Con todo esto de la pandemia había pensado ir en septiembre…”, explicó Arturo.

“COMETA, él, su perro y su mundo”, fue estrenado en cines comerciales y está nominado a mejor director de Opera Prima en “Las Diosas de Plata de 2018”. La película está actualmente disponible en las plataformas digitales.