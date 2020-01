Murrillo: “No se tolerará acciones violentas de ningún grupo”

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, indicó que no permitirán actos de discriminación y racismo. Haciendo referencia a los hechos registrados en la plazuela Cala Cala, donde la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) desalojó a mujeres de pollera.

También dijo que se investigará la golpiza que sufrió uno de los miembros de la RJC, M. B. R., la madrugada del pasado domingo. El hecho se conoció por medio de un video que circula en redes sociales, donde se observa que el joven transita por una avenida a las 3:30 cuando es atacado por dos personas.

Murillo pidió a la Policía que se reúna con los líderes que conforman la RJC para "agradecerles" por lo realizado en los conflictos y para poner las "cosas claras" sobre la función que cumple la entidad verde olivo.

"Le he dado instrucciones al comandante de la Policía para que busque a toda esta gente, a líderes de estos grupos (RJC) y les diga que Cochabamba agradece, pero es importante que seamos claros, pues no podemos permitir violencia de ningún lado, esa gente fue útil para esta ciudad. No vamos a permitir que de ahí saltemos a tener milicias o gente que crea derecho de ser eso, no va a suceder", indicó Murillo.