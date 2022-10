Sus compañeros de colegio le perseguían y hasta amenazaban, decidió tomar veneno para quitarse la vida

Cochabamba, Bolivia

Una adolescente de 15 años de edad intentó quitarse la vida porque era víctima de bullying en su colegio. Su familia contó que sufría de agresiones físicas y psicológicas de parte de sus compañeras de una unidad educativa fiscal en Vinto.

El pasado 26 de septiembre, la menor, cansada de este sufrimiento y de que nadie haga nada al respecto, ingirió veneno tratando de suicidarse. Afortunadamente, fue socorrida a tiempo y se evitó lo peor.

"En ocasiones, le habían pegado, perseguido, amenazando de muerte. Todo lo que le decían provocó que tome esa decisión mi hermana. Gracias a Dios, logramos salvarle apoyando toda la familia, ella no se nos fue, pero eso no quiere decir que se cierra el caso ahí, no", indicó el hermano mayor de la víctima.