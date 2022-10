Suspenden hasta el viernes la audiencia del alcalde Manfred Reyes Villa por el caso Quecoma

Cochabamba, Bolivia

Este lunes 24 de octubre se reiniciaba el juicio en contra del alcalde Manfred Reyes Villa, por el caso de la represa Quecoma, desarrollado en el Tribunal Tercero de Sentencia. La autoridad edil es acusada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La obra fue construida durante el 2006 y 2008 en el municipio de Sacabamba, cuando Reyes Villa fungía como prefecto, la denuncia señala que habrían filtraciones.

"El único acusado es Manfred, donde está la empresa constructora, supervisora, no hay nadie. Son temas políticos que no tienen fundamento, esperamos que se haga la absolución. Hablamos de una represa que actualmente está funcionando, se tratan de obras del pasado, cuando yo no era Prefecto, se licitó y adjudicó, esperemos que más que una instrucción política haya justicia en el país", señaló el alcalde Manfred Reyes Villa, antes de ingresar a la audiencia.