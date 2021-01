Tarija: Gobernación y alcaldías pactan probable compra de 30.000 vacunas contra el Covid-19

Cargando...

En horas de la mañana, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, informó que tras llegar a un acuerdo con los 11 alcaldes de este departamentos, se determinó por realizar los esfuerzos necesarios para comprar de manera conjunta 30.000 dosis de vacunas contra el Covid-19.



"Hemos planteado la posibilidad de que ante una oferta en firme que se pueda generar esta adquisición la hagamos de manera conjunta con los gobiernos municipales. Los hemos invitado a ser parte de esta iniciativa (...) Se ha expresado la voluntad, la disposición, de parte de ellos de ser parte de este esfuerzo", afirmó la principal autoridad del departamento.

Asimismo, detalló que las condiciones, los términos y las características de la compra acordada se discutirán una vez cuenten con una oferta de venta de las vacunas.



"La Gobernación de Tarija tiene negociaciones en curso para la compra de los inmunizantes fabricados por Oxford y Pfizer, las dosis que sean compradas se usarán para vacunar a 15.000 personas de los denominados grupos de riesgo de contagio", sostuvo Oliva, anticipando que el proceso regional, no sustituirá las gestiones realizadas por el Gobierno nacional para la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V.



"Lo que queremos nosotros no es sustituir el esfuerzo del Gobierno. Entiéndase bien, es complementar. Sería absurdo ponernos a competir sin ninguna razón. No es una carrera", enfatizó.



Por su parte, el alcalde de Tarija, Alfonso Lema , explicó, que se comenzará con la conformación de mesas técnicas para la preparación del plan de vacunación de la ciudadanía, tanto con las vacunas compradas por el Gobierno central y la Gobernación de Tarija y las alcaldías regionales.