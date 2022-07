Taxista atracaba a sus víctimas, principalmente mujeres con hijos, amenazándolas con cuchillo

Cochabamba, Bolivia

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Sacaba detuvieron a un taxista que operaba en un vehículo de color negro atracando a víctimas en distintos municipios de Cochabamba.

El delincuente subía a los pasajeros, principalmente mujeres, les llevaba por supuestos atajos y después les robaba sus pertenencias amenazándolas con un cuchillo.

De acuerdo a las víctimas, el sujeto tiene dos cómplices carteristas. Inicialmente, cuatro mujeres reconocieron al atracador. La Policía busca a más víctimas para que puedan sentar sus denuncias formales.

"Me recogió de la Av. San Rafael, zona Chimboco, yo estaba con mi hija que tiene cuatro años. Me llevó como unas cinco cuadras hacia el lado de Sacaba. Ahí sacó el cuchillo, me quitó a mi hija, que estaba encima de mi pierna y le puso el cuchillo en su cuello. Me dijo que saque todo lo que tenía, le di 1.850 bolivianos. Me tapó la cara con el sombrero. Luego me hizo regresar por el mismo lugar y me botó a la orilla del río, al frente de la FELCV de Sacaba. Me caí, me dijo que no me voltee, pero él seguía agarrando a mi hija", contó una víctima.