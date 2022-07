Joven pide ayuda para encontrar a sus cachorros que fueron robados por un taxista

El Alto

José Armando Queso un joven que por terapia estaba a cargo del cuidado de dos cachorros fue objeto de robo de los animalitos, él pide ayuda a la población para hallar a sus mascotas. El joven sufre de ansiedad, por lo que le recomendaron como tratamiento el cuidado de animales para que logre estabilizarse.

Dayla y Tayson, los pequeños cachorros fueron presuntamente robados por un taxista la madrugada del domingo 17 de julio, quien junto a su familia los llevó desde la avenida Bolivia, hacía Senkata de la ciudad de El Alto.

Según relató el joven, al momento de pagar al chofer surgieron algunas discusiones, momento que el motorizado partió con rumbo desconocido.

“Yo corrí en el video se ve que son casi seis cuadras, pero el taxi se fue y no respetó los rompemuelles los baches que había, en las cámaras de seguridad está, se ve el modelo del auto, lo que no se ve son las placas, pusimos la denuncia ante la fiscalía”, manifestó José Queso.

El joven hace un llamado al taxista para que le devuelva a sus cachorros, los mismos tienen dos meses y son parte de su recuperación. Así mismo dijo que está dispuesto a dar una gratificación a las personas que den datos sobre el paradero de sus mascotas.

“No es el dinero, no es la raza, la gente piensa que quiero lucrar con ellos, pero no eran parte de mi terapia. Por favor tócate el corazón y devuélveme, talvez te asustaste y no quisiste robarme, talvez simplemente al asustarte te fuiste. Devuélveme los cachorros lo demás no importa”, manifestó entre lágrimas el dueño de las macotas.