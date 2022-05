"Temo por mis hijos que les pase algo": padre del menor golpeado con cable por su madre pide quedarse con los cuatro hermanitos

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un adolescente de 13 años fue brutalmente castigado con un cable de electricidad por su madre, en Sacaba. La mujer lo acusó de haberle robado 60 bolivianos.

"Pensó que yo le había sacado plata. Mi tío vino de Beni y me regaló dinero por mi cumpleaños, aparte mi papá también me da. Me estaba guardando para mi recreo del lunes porque mi mamá no me da. Después, ella revisó mi mochila y encontró la plata. Pensó que le había sacado y me pegó por eso", relató asustado el niño.

Contó que su mamá le advirtió que no tenía que sacarle dinero y él respondió que era su ahorro, pero de todas formas su mamá se lo quitó, además de pegarle con un cable.

El menor contó el calvario que vive junto a su progenitora, pues la mujer también golpea a sus hermanos menores frecuentemente.

"Nos pega cuando no le hacemos caso de que hagamos algo. A mi hermano pequeño de 6 años, a mi hermana de 4 y a mi hermano de 11 también les pega", agregó.

Eso no es todo, ya que la mujer consume frecuentemente bebidas alcohólicas con un amigo dejando a los niños fuera de la casa.

"Toma mucho, todo el tiempo. Con su amigo. En mi casa y fuera de mi casa. Llega borracha, se encierra en su cuarto y nos bota a la calle. Lo tranca la puerta para que no entremos", detalló el pequeño.

El padre de los niños se separó por una infidelidad de la mujer

El padre del menor brutalmente castigado por su madre indicó que su expareja se quedó con la tutela de los menores tras el divorcio. Se separó de ella porque la mujer lo engañó durante un año.

"Me divorcié porque ella me fue infiel. Le pillé todo eso y por eso me separé de ella. Más de un año me fue infiel. A su papá incluso le llevé con el chico que me fue infiel, aún así no hicieron nada. Entonces, decidí irme porque una mujer así no sirve para un hogar, qué ejemplo le da a mis hijos", develó el padre de los niños.

El hombre y su abogado señalaron que peregrinaron varios días para hacer la denuncia y nadie los recibió ni en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ni en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), ni en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de Sacaba. Ahora, teme por la seguridad de sus hijos.

"Llevo el dolor como padre. Nadie me ayudó. Pedí ayuda a la Felcc, a la Defensoría, nadie me ayudó. El único es el abogado que me está ayudando en todo. Temo por mis hijos que les pase algo, tal vez se agarre con ellos y me los va a matar. Sin hijos me voy a quedar", denunció entre lágrimas.

Aseguró que, en este tiempo, se demostró cómo la mujer trata a los menores y pide que la situación se resuelva.

"Hasta cuándo será así. Nadie me hace caso, a todo lado he ido. A la Felcv igual fui y no le hicieron nada, no le han dicho nada. Me dijeron que el proceso iba a tardar y que tenía que esperar. ¿Qué voy a esperar? ¿Que me los mate?", dijo.

En ese sentido, el abogado pedirá la detención de la madre y la tutela de sus cuatro hijos para el padre.