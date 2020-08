Tensos enfrentamientos en Santa Rosa de la Roca dejan heridos y rehenes

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En Santa Rosad de las Rocas, en la vía a San Ignacio de Velasco hay reporte de pobladores preocupados que aseguran que en el pueblo hay bloqueadores armados amedrentándolos con acciones violentas.

También aseguran que el vehículo del sacerdote del lugar fue retenido y él agredido cuando se disponía ir a misa. Los hechos violentos se registraron este domingo cuando pobladores de Santa Rosa de las Rocas se disponían a desbloquear las vías.

"Me preocupa que esto empeore porque puede llegar a dispararse y haber muertos por el tema de que la gente está radical. Estoy ahora con el comandante del lugar, pero nada podemos hacer si solo hay 10 policías, además el comandante departamental tiene todos los reportes de lo que está pasando", declaró ante un medio cruceño, Moisés Salces, alcalde de San Ignacio de Velasco.

Según la autoridad edil, la madrugada de este domingo 9 de agosto se la violencia se desarrolló cuando supuestos miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) llegaron a Santa Rosa de la Roca para desbloquear y los colonos del Movimiento Al Socialismo (MAS) reaccionaron. El saldo, "supuestamente los colonos tienen como 20 heridos, tres de ellos de gravedad, internados en el hospital de San Julián", explicó.



Salces también informó que debido a esta situación, cerca de 1.300 pobladores de San Ignacio de Velasco se movilizaron para defenderse, mientras que del lado de los masistas eran de aproximadamente 3.500 personas.

"Esto es un tema más político, la gente de Luis Fernando Camacho está queriendo convulsionar y enfrentar a esta gente para que el Gobierno se vea mal, los que están acá son gente de Camacho", responsabilizó.

El alcalde ignaciano lamentó que el municipio ya había logrado un convenio con los bloqueadores, porque había una población que estaba siendo afectada con sus bloqueos, que era Santa Rosa de la Roca.

"El 6 de agosto tuvimos una reunión todo el día y negociamos porque incluso hubo un enfrentamiento porque no dejaban pasar, se logró tener la vía expedita al menos para la gente de Santa Rosa de la Roca, firmamos un acuerdo con ellos de que las comunidades de Santa Rosa de la Roca y San Ignacio podían circular. Pero ayer llegaron a San Ignacio unas 120 personas de la UCJ y se les dijo que no vayan, que esto iba a solucionarse, que había un acuerdo para que el transporte sea expedito en la zona. Pero no hicieron caso", dijo.

Salces dijo que "he pedido que a los tres rehenes les den agua para que no se deshidraten. Me dijeron que no vaya porque pueden tomarme de rehén para negociar a otros rehenes en otros puntos de bloqueo en el país, pero ellos insisten en que vaya yo".

