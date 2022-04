Terán: "Si me aprehenden, voy a responsabilizar al ministro de Gobierno"

Cochabamba, Bolivia

El teniente coronal Yerko Terán Mendoza llegó la mañana de este jueves a la ciudad de Cochabamba para brindar su declaración, a las 14 horas, en torno a las graves denuncias que hizo en pasados días.

El exComandante de Umopar Chimoré -estuvo tres meses en el cargo- destacó la denuncia que hizo el expresidente Evo Morales y ratificó las denuncias que hizo ante la Fiscalía.

Agregó que en los audios se demuestra que hay personas que protegen los megalaboratorios.

"En el segundo audio, el capitán De Villegas habla con el sargento Apaza, el ayudante del Coronel Jaime Arancibia, Comandante Nacional de Umopar, que había sido mandado personalmente para decirnos que salgamos , porque supuestamente no contestábamos llamadas", agregó.

Afirmó que los dos últimos audios son de él y que son auténticos porque habla el Coronel Arancibia.

Según Terán se hizo la investigación y denuncia en representación de la voz e impotencia de muchos policías durante muchos años en la FELCN,

"El exdirector general indica que son audios montados. Por favor, no tenemos que insultar la inteligencia de los bolivianos. Esos audios son legítimos. Yo presenté la querella, pero ahora yo soy el investigado, han dado la vuelta, han hecho otro proceso donde yo soy el imputado", reclamó.

Terán denunció que la destrucción de fábricas que se hizo días después del hecho fue un "show", porque llegaron en avión al aeropuerto de Chimoré, donde fueron recibidos por escolta armada e ingresaron patrullas, pero no al mismo lugar del megalaboratorio, sino a los alrededores.

"No llegaron al laboratorio y no es como buscar una aguja en un pajar, es una ciudad en medio del monte con toda la tecnología. Han hecho eso para decir que no había laboratorio, que nosotros sí hemos encontrado", dijo.