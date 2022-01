Todo un misterio: Una casa apareció a orillas del mar

El Salvador

La estructura con paredes enmohecidas y edificación con estilo romano apareció de la noche a la mañana en una de las playas de El Salvador. Con sonido del viento y las olas golpeando sus paredes resquebrajadas su aparición se ha vuelto viral en la plataforma de Tik Tok.

En su canal de YouTube, el salvadoreño aseguró que la misteriosa casa se encuentra en la Costa del Sol, específicamente en Playa La Puntilla, un sitio aparentemente tranquilo y con poca afluencia de turistas, sin embargo, el visual del salvadoreño ha permitido que más personas se interesen por el lugar.

“Ahora quiero ir allí personalmente y meterme”, escribió uno de los usuarios en TikTok, mientras que otro comentó su experiencia al visitar la misteriosa casa: “yo me metí, ya sin broma, en el techo hay una estrella de David, no me esperaba eso, iba sin miedo pero salí con miedo”, confesó.