Periodista se enteró en vivo que le estaban robando en su casa

El periodista Alejandro Pueblas estaba haciendo el móvil para Crónica HD en Florencio Varela cuando se enteró que le estaban desvalijando su casa en Los Hornos, donde estaba una de sus hijas. Esta insólita situación ocurrió al aire, donde el conductor Esteban Trebucq y sus columnistas llamaron a la policía para evitar el robo.

Pueblas recibió la peor noticia a pocas horas de terminar este año. "Me avisan que me rompieron una ventana y entraron a mi casa, me tengo que ir de la móvil" , dijo el periodista, en medio de la desesperación.

De inmediato, dejó sus tareas y se dirigió a su casa, donde se encontró con parte de sus pertenencias destruidas.