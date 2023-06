¿Torturas en El Abra? Reclusos denuncian exacción en el penal de máxima seguridad

Cochabamba, Bolivia

Reclusos de la cárcel del recinto penitenciario de El Abra denunciaron torturas y exacción, la Red Uno accedió a videos donde los privados de libertad donde acusan a algunos policías y otros reos de amenazarlos, golpearlos y pedirles dinero.

"Los castigan acá en el bloque "C", los golpean y torturan. Mire como ha quedado este muchacho, como lo han golpeado, le costuramos la herida", se escucha en parte del clip grabado por los reos. "No me dejan bajar a recibir mis visitas. Y los de régimen vienen, me castigan y pegan, ahorita a la fuerza me han querido meter a mi celda, me han empezado a toletear (dar golpes con un tolete), estoy suturado. Acá igual lo tienen a mi compañero, al 'Tacobayo', 12 años aquí sin salir casi. Lo tienen torturando cada vez lo maltratan", es parte de sus denuncias.