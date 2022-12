"Trabajo a cambio de sexo": Tres hombres denunciaron a Henry Rico por abuso sexual

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Este lunes 12 de diciembre se conoció la denuncia de tres hombres oriundos del departamento de Santa Cruz, quienes aseguraron haber sido víctimas de abuso sexual, por parte del Secretario General de la Alcaldía de Cochabamba, Henry Rico.

Las víctimas indicaron que se les ofreció trabajo a cambio de "sexo", durante conferencia de prensa. Habrían sido contactados a través de redes sociales, denunciaron que sufrieron toques impúdicos en la oficina de Rico.

"Recién nos hemos animado a pedir ayuda, ya no podemos estar acá en Cochabamba. Nos traen con engaños, nos dijeron que tendríamos una mano amiga, hicimos el esfuerzo para llegar, cuando estábamos en el departamento nos dijo que tenemos que tener sexo con él (...) Él quería que le toquemos sus partes íntimas, a nosotros no nos gusta eso, somos hombres. No nos sentíamos cómodos, él empezó a besarnos por el cuello, nos abrazaba por la espalda, metía su mano y nos tocaba nuestras partes íntimas", relataron.

El abogado defensor, Hugo Iriarte, señaló que ya realizaron la denuncia contra el secretario general de la Alcaldía, por tráfico de personas y abuso sexual; el caso es de conocimiento de la Fiscalía departamental.

"Tenemos filmaciones donde están estos tres jóvenes, en el despacho del Secretario General, donde este señor les indica que si no acceden a tener sexo, ellos no entrarían a trabajar en la Alcaldía", aseveró el jurista a los medios de prensa.

La respuesta de Henry Rico

El secretario general negó las acusaciones en su contra y dijo que la denuncia le dio "risa", aseguró que sus acusadores deberán probar los cargos en su contra.

"La denuncia la conocí el pasado 5 de diciembre, me causó risa y mucha gracia, porque nada de lo que afirman es evidente (...) Tratan de dañar la reputación que uno se ha ganado en el tiempo, porque todo lo demás no tiene sentido. Este es un tema personal, como abogado responderé en las instancias que corresponde. No tengo la obligación de probar mi inocencia. El denunciante tiene la obligación de probar su temeraria denuncia", aseveró a la Red Uno.

La autoridad municipal señaló que el objetivo principal es desprestigiarlo. Remarcó que se trata de un tema personal, que no tiene ninguna relación con lo institucional.

