Transporte federado anuncia retorno al trabajo y amenaza con tomar el Comité Cívico si no se levanta el paro indefinido

El ampliado departamental realizado el fin de semana en la ciudad de Santa Cruz, los dirigentes de las diferentes asociaciones y sindicatos resolvieron salir a trabajar este martes venidero, una vez conocida la acción del gobierno nacional de “abrogar”, la Ley 1386 que desató una serie de movilizaciones con un paro indefinido que se cumple en su octavo día, el compromiso del gobierno está en dejar sin efecto la norma.

Bismark Daza ejecutivo departamental del sector, afirmó que no existe motivos para continuar con la medida, esperarán que se abrogue mediante otra ley la norma cuestionada, sin embargo, aprovechar la situación para exigir otros temas es considerado como acciones políticas que no van a permitir y por ello amenazan con tomar las instalaciones del Comité Cívico, si no se levantan las medidas de presión de paro indefinido con bloqueos de vías.

El sector ya había otorgado un plazo hasta el domingo para que se solucione, hoy en algunos puntos del departamento se han registrado bloqueos por parte del autotransporte organizado donde no permiten el tránsito de ningún tipo de motorizado, las industrias también serán cerradas como medidas de presión contra el paro multisectorial.