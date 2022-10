Cochabamba, Bolivia

Acusaciones y desmentidos en una unidad educativa fiscal de la zona norte de Cochabamba por denuncia de supuesto microtráfico de droga.

Padres de familia denunciaron que se vulneraron los derechos de un menor señalado de vender sustancias controladas. En respuesta, la directora aseguró que el menor estaba con su madre y se descartó que haya estado en posesión de droga.

Así, representantes de la Junta Escolar denunciaron presencia de microtráfico en el colegio y que un menor de edad fue llevado a la policía, sin previo tratamiento de la delicada situación.

"A un adolescente de 15 años se lo ha cargado la la EPI, han vulnerado por sus derechos. La directora no llamó ni siquiera a la mamá o a la Junta Escolar, nada . Directamente, ella actuó sola. Nosotros nos hemos enterado y el presidente de la Junta habló con la directora, ella dijo: 'esto hay que llevar bien' y nada más. La mamá del muchacho nos contactó para que le apoyamos y lo hicimos. Pedimos que nos digan por qué han hecho eso en Dirección, por qué han actuado de esa forma señalando al muchacho", cuestionó un representante de los padres.

Además, indicó que se pidió una prueba para determinar si el menor consume sustancias ilícitas, la cual dio negativo.

"Ahora, pedimos que nos informen qué es lo que ha pasado porque tenían que expulsarle al muchacho, pero no se hizo", agregó.

En ese contexto, comentó que no es la única denuncia contra la unidad educativa.

A su vez, la directora del colegio negó las acusaciones y aseguró que en ningún momento se dijo que había microtráfico al interior de la unidad educativa.

"Se supone y se dice -pero no sabemos- que en calles aledañas a la unidad educativa habría gente inescrupulosa que está ofreciendo sustancias controladas a nuestros estudiantes. No sabemos la identidad de esas personas, no los conocemos. Sin embargo, enviamos nuestra denuncia a la EPI Norte, tienen conocimiento", indicó la educadora.