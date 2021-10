Tras polémica en el Concejo se suspenderán las sesiones virtuales

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El Concejo Municipal suspenderá las sesiones virtuales, esto tras la polémica registrada este martes 12 de octubre sobre la participación de los concejales del Movimiento al Socialismo (MAS). La presidenta del concejo dijo que ahora todas las reuniones serán presenciales.

“Algunos hacen mal uso de esto y otros simplemente hacen constar su presencia y luego se retiran (…) No habrán más sesiones virtuales, todo para evitar malos entendidos”, indicó la Presidente del Concejo Municipal, Marilyn Rivera.

La polémica surgió debido a la participación de los concejales del Movimiento al Socialismo (MAS) en la sesión de concejo, durante este pasado martes de “wiphalazo”, dos pidieron permiso y los otros dos se conectaron virtualmente, vía zoom. Lo irónico es que estaban en línea con cámara y micrófono apagados, no participaron activamente.

“Hay reglamentos, normas, pero ellos en reiteradas ocasiones están pidiendo licencias, se ausentan y esto no es posible”, indicó la concejal, Daniela Cabrera.

Los concejales del MAS justificaron su ausencia durante la sesión del concejo, la primera fue la Vicepresidenta del Concejo, Escarlen Terrazas, quien declaró estar toda la mañana con exámenes médicos por presentar secuelas del Covid-19.

El edil Joel Flores indicó que no participó de la concentración en la Plazuela San Sebastián, remarcó que estuvo pendiente de la sesión. “Lamentablemente no pudimos asistir al Wiphalazo. Tenía que estar en un lugar cómodo y sin ruido, así estuve, ellos pensaron que estaba en un lugar con bulla y aglomeración (…) No les salió el cálculo que estaban haciendo”, afirmó a la prensa.